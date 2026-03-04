Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Hacılar ilçesine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner ile Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükkılıç, daha sonra Kaymakam Caner'i ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Caner de nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, daha sonra Başkan Özdoğan'a da ziyarette bulundu.

Özdoğan da Büyükkılıç'ın ilçeye hizmetleri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.