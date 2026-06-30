Burundi'de Çin Destekli Havalimanı Projesinin İnşaatı Hız Kesmeden Sürüyor
Burundi'nin ekonomik başkenti Bujumbura'daki Melchior Ndadaye Uluslararası Havalimanı'nda Çin destekli yenileme, genişletme ve modernizasyon projesi devam ediyor.
BUJUMBURA, 30 Haziran (Xinhua) -- Burundi'nin ekonomik başkenti Bujumbura'daki Melchior Ndadaye Uluslararası Havalimanı'nda Çin destekli yenileme, genişletme ve modernizasyon projesinde çalışmalar sürüyor, 2 Nisan 2026. (Fotoğraf: Shanghai Baoye Group Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua