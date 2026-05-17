Bursa'da tekstil atölyesinde yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Küçükbalıklı Mahallesi Kadıyayla Sokak'taki tekstil atölyesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
