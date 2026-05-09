Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, özellikle çiftçileri hedef alan suç örgütünün mağdurlarını korku ve sindirme yöntemiyle zorla borçlandırdığı belirlendi.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen tefecilik ve yağma suçları soruşturmasında suç örgütüne yönelik operasyonlarla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda şüphelilerin, kendi işlettikleri kıraathane görünümlü kumar ortamlarında özellikle çiftçileri hedef aldıkları ve yüksek miktarlarda para kaybetmelerine neden oldukları tespit edilmiş, zanlıların kumarda para kaybeden kişilere yüksek faizle borç para vererek senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen mağdurları kapalı ofislerde alıkoydukları, darbedip ölümle tehdit ettikleri ve baskı altında zorla senet imzalattıkları belirlenmişti.

Bazı olaylarda mağdurların yakınlarına, bir mağdurun ise özel gereksinimli çocuğuna yönelik darp eylemlerinin gerçekleştirildiği de tespit edildiği operasyonda, mağdurların bir kısmının evlerini, arsalarını ve çeşitli mal varlıklarını kaybettikleri, şüphelilerin tefecilikten elde edilen paraları dikkat çekmemek amacıyla örgütle bağlantılı farklı kişilerin banka hesaplarına aktardıkları, ele geçirilen gayrimenkullerin tapularını ise örgüt üyeleri adına devrettikleri saptanmıştı.

Şüphelilerin, örgüt elebaşısının talimatları doğrultusunda hareket ederek mağdurlar üzerinde baskı kurduğu, korku ve sindirme yöntemiyle sistematik şekilde haksız kazanç sağladığı belirlenmişti.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin
