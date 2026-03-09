Haberler

Bursa'daki tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bursa'da tefecilik yapan 3 zanlı, düzenlenen operasyon sonucu tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin haksız kazanç sağladığını ortaya çıkardı.

Bursa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 mağdur kişiye yüksek faizle borç vererek borçlandıran, icra takibi başlatan ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Mudanya ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Y.G, M.A.Y. ile O.N.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, borçluların yer aldığı ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Tefecilik suçundan elde ettikleri gelirle aldıkları değerlendirilen 11 taşınmaz ile 5 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
Haberler.com
