Bursa'da Kumar Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kumarhane görünümlü işletmelere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kıraathane görünümlü kumarhanelerde, kumar masalarına oturttukları kadınları kullanıp, özellikle çiftçileri hedef alarak oyuna teşvik edip, para kaybettiren ve yüksek faizle borç vererek senet imzalatan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yenişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 14 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı