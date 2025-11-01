Haberler

Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Mustafakemalpaşa'da yapılan operasyonda, yasa dışı faaliyet gösteren bir tütün dükkanında 1 kişi gözaltına alındı. İş yerinde 23 bin 600 dolu makaron, 4 bin 800 boş makaron ve 45 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tütün dükkanının yasa dışı faaliyet yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramalarda 23 bin 600 dolu makaron, 4 bin 800 boş makaron, 100'er gram halinde paketlenmiş 45 kilogram bandrolsüz tütün ve 433 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

