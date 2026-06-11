Haberler

Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 401 bin makaron, 2 bin 400 sahte bandrol, 98 kilo tütün ve sigara basma makineleri ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 401 bin makaron, 2 bin 400 adet sahte bandrol, 27 bin 200 adet makarona basılmış tütün, 98 kilo tütün, 2 adet sigara basma makinesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında 4 imalathaneyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin ile 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Kaçak imalathanelerde yapılan aramalarda 401 bin 200 makaron, 2 bin 400 adet Sökülmüş yada sahte bandrol, 27 bin 200 adet makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 98 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 100 adet çok amaçlı boş sigara kutusu, 500 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi ve 16 litre yabancı bandrollü içki geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuşurken, gözaltına alınan 6 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeyhan Aslan:

bakın insanlar bu kadar ürün bulunduğunu duyunca hemen çığ gibi büyütüyolar 401 bin makaron diye ama aslında işin gerçeği biraz daha farklı olabilir tabi kaçakçılık kötü bir şey ama bu operasyonlar da sizin dedikleriniz gibi sihirli değil ?? bi kaç ay sonra yine aynı hikaye başlayan başlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeda Morkoç:

yine aynı. ele geçirildi gözaltı alındı. sonra ne oluyo. hiç bi sonuç yok. kaçakçılar rahat rahat işini sürdürüyo.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHatice Eylül Yıldız:

vay be 401 bin makaron demek ya ?? bursa da böyle bir operasyon yapılmışmış hiç haberi yoktu benim bunun hocam bi de sahte bandrol 2400 tane demek iş ciddi miş anladığım kadarıyla kaçakçılar iyi para kazanıyomuş demek ki ?? umarım bu işi düzgün şekilde soruştururlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Özel okul sahibi, kadın çalışanını vurdu
Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum

Yaşlı adamın cesedini günlerce saklamıştı! Savunması skandal
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada