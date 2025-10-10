Haberler

Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 22 Bin 300 Makaron ve Bin 200 Paket Sigara Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 22 Bin 300 Makaron ve Bin 200 Paket Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonda, kaçak tütün mamullerine yönelik önemli bir baskın yapıldı. Ekipler, iki iş yerinde gerçekleştirdikleri aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve sigara sarım makineleri ele geçirdi.

BURSA'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 22 bin 300 adet dolu makaron ile bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün mamulleri satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince 8 Ekim'de, önceden belirlenen iki iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 4 sigara sarım/dolum makinesi, 22 bin 300 adet tütün doldurulmuş makaron sigara, bin 200 paket kaçak sigara, 18 kilogram kıyılmış tütün, 60 adet elektronik sigara likiti ile 7 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İş yerlerinden birinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, iş yeri sahipleri hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.