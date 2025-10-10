Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 22 Bin 300 Makaron ve Bin 200 Paket Sigara Ele Geçirildi

BURSA'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 22 bin 300 adet dolu makaron ile bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün mamulleri satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince 8 Ekim'de, önceden belirlenen iki iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 4 sigara sarım/dolum makinesi, 22 bin 300 adet tütün doldurulmuş makaron sigara, bin 200 paket kaçak sigara, 18 kilogram kıyılmış tütün, 60 adet elektronik sigara likiti ile 7 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İş yerlerinden birinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, iş yeri sahipleri hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.