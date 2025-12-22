Haberler

Bursa'da 12 milyon TL'lik gümrük kaçağı otomobil parçası ele geçirildi

Bursa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 12 milyon TL olan gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 12 milyon TL olan gümrük kaçağı otomobil parçası ele geçirildi.

Gümrük kaçağı araç satışı yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; trafikten çekilmiş araçların yurt dışından getirilen benzer araçlar ile kimlik bilgilerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğü, yine yurt dışı menşeili araçların turistik çerçevede yurda sokulup, parçalarına ayrılarak satışa çıkarıldığı tespit edildi. Tespitler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz işlemlerin yapıldığı iş yerine operasyon düzenledi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda K.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan sökülmüş vaziyette 4 motor bloğu, ?2 elektrikli araç motoru, ?4 elektrikli araç bataryası ile çok sayıda araç iç ve dış parçası ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
