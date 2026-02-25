Haberler

Bursa'da 20 milyon TL'lik planlı gasp kamerada; 7 gözaltı

Bursa'da 20 milyon TL'lik planlı gasp kamerada; 7 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan Bursa'ya para taşıyan O.D. ve O.S., planlı bir gasp olayının parçası olarak 20 milyon 322 bin TL'yi kaybetti. Olayda toplam 7 şüpheli gözaltına aldı ve yapılan aramalarda büyük miktarda nakit ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İSTANBUL'dan araçla 20 milyon 322 bin TL'yi taşıyan O.D. ve O.S.'nin yolu, Bursa'da kesilerek para kolileri gasbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer yandan parayı taşıyan O.D. ve O.S.'nin de şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, olayın planlı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, 17 Şubat'ta saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde meydana geldi. Ö.U.'ya ait 20 milyon 322 bin TL'nin, İstanbul'dan Bursa'daki B.S. isimli işletmeciye getirilmesi için yola çıkan O.D. ve O.S.'nin kullandığı aracın önü, bir otomobille kesildi. Araçta koliler içinde muhafaza edilen para, şüpheliler tarafından gasbedildi. Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin Bursa'ya gelişleri ve kentte bulundukları süreye ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi, saha araştırması yapıldı.

NAKİT PARA VE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S.'nin, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.K., M.K., E.S., A.K., E.T., A.Ç. ve F.D. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 5 milyon 173 bin 900 TL nakit para, 8 milyon 311 bin 982 TL değerinde ziynet eşyası ile suça konu olduğu belirtilen 1 tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde; ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını bahis yolu ile kazandıklarını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi

Hedefteki bakana sahip çıkan Erdoğan'dan 168 isme sert sözler
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Yasak aşka 'yeşil' kıyak
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Yasak aşka 'yeşil' kıyak
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu

15 yaşındaki Amine'nin esrarengiz ölümü! Evde korkunç halde bulundu