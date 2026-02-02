Haberler

Burdur Şeker Fabrikası'nda kampanya dönemi sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Şeker Fabrikası, 2025-2026 kampanya döneminde 631 bin ton pancardan 85 bin ton şeker üretirken, çiftçilere toplamda 2 milyar lira ödendi.

2026 kampanya döneminde 631 bin 100 ton pancardan 85 bin 950 ton şeker, 30 bin 250 ton melas, 184 bin ton yaş küspe üretildi.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 30 Eylül'de başlayan ve 120 gün süren 2025-2026 kampanya dönemi sona erdi. 71'inci kampanya döneminde işlenen 631 bin 100 ton pancardan 85 bin 950 ton şeker, 30 bin 250 ton melas, 184 bin ton yaş küspe üretildi. 950 personelin görev yaptığı Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğine bağlı 146 köyde 3 bin 796 çiftçi 105 bin 850 dekar alanda pancar ekimi yaptı. Çiftçilere 2 milyar 11 milyon lira ödendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı