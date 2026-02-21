Burdur'da sahte altın sattıkları iddia edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi

Haberler

Burdur'da kuyumcuya sahte altın sattıkları iddia edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 1 milyon lira değerindeki sahte altınlarla ilgili olarak yakalandı.

Burdur'da kuyumcuya sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda bozdurulan 1 milyon lira değerindeki altınların sahte olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimliği belirlenen şüpheliler B.K, H.K, K.K. ve E.D. Afyonkarahisar'da yakalanarak Burdur'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

