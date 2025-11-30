Haberler

Burcu Kurt, Sinop'ta 20 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Burcu Kurt, Sinop'ta açtığı tekstil atölyesinde 15'i kadın 20 kişiye istihdam sağlıyor. Hedefi çalışan sayısını yüzlere çıkarmak ve kadınlara eğitim vermek.

Sinop'ta, çıraklık yaptığı çocukluk yıllarında hayal ettiği tekstil atölyesini kuran 2 çocuk annesi Burcu Kurt, 15'i kadın 20 kişiye istihdam sağlıyor.

Türkeli ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Burcu Kurt, çocukken İstanbul'daki tekstil atölyelerinde çırak olarak çalıştı. Babası ve ağabeyinin yanında uzun yıllar çalışarak mesleğin inceliklerini öğrenen Kurt, 5 yıl önce memleketi Sinop'un Türkeli ilçesine döndü.

İlçede bir tekstil atölyesi açan ve üretim yapmaya başlayan Kurt, zamanla hem atölyesini büyüttü hem çalışan sayısını artırdı.

Bugün 15'i kadın 20 kişiyi istihdam eden Kurt, çalışan sayısını yüzlere çıkarmayı hedefliyor.

Kurt, AA muhabirine, tekstile ilgisinin çocukluğunda başladığını belirterek, "Makineleri gördüğümde, başına dikildiğimde çok heyecanlanıyorum. Mesleğime aşığım. Makinelerimi çocuklarım gibi çok seviyorum." dedi.

Çıraklık döneminde belirlediği "işveren olma" hedefine ulaşmak için çok çalıştığını anlatan Kurt, kurduğu atölyede ünlü firmalara üretim yaptıklarını söyledi.

Çalışanlarının çoğunun kadın olduğunu vurgulayan Kurt, "Kadınlarda da merak uyandırdım. Hepsi 'Abla bizim elimiz de seninki kadar hızlı olacak mı?' diye soruyor. Amacım öğrendiklerimi başkalarına da eğitim vererek öğretmek, kadınlara heyecan katmak, onların içlerindeki cevheri dışarı çıkarmak. Onlar da çok azimli, çok meraklı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
