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İYİ Parti'den OVP eleştirisi: Enflasyon hedefi yine ertelendi

İYİ Parti'den OVP eleştirisi: Enflasyon hedefi yine ertelendi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, açıklanan Orta Vadeli Program'ı eleştirerek, enflasyonun tek haneye düşme hedefinin yine iki yıl sonraya ertelendiğini belirtti. Dalgın, 2026 hedeflerinin gerçekçi olmadığını ve mevcut enflasyonun yüzde 31.5 olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, bugün açıklanan Orta Vadeli Programı eleştirerek, "Enflasyonun tek haneye düşme hedefi her zaman olduğu gibi iki yıl sonraya ertelendi" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şaşırtmadı. Enflasyonun tek haneye düşme hedefi her zaman olduğu gibi iki yıl sonraya ertelendi. (2029'da yüzde 9) Peki bu ne kadar gerçekçi? İcraata bakalım. 2026 enflasyonu için 2023'de yüzde 8.5, 2024'de yüzde 9.7, 2025'de yüzde 16 hedeflenmişti. Bugün yüzde 31.5'dayız" ifdesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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