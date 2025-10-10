Bulanık Kopspor'un BAL Ligi'ne Çıkmasıyla Stadyum Yenileme Çalışmaları Başladı

Bulanık Kop spor'un Bal Ligi'ne çıkmasıyla ilçedeki stadyumda yenileme çalışmalarına başladı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Muş İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç ile stadyumun yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden proje süreci ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Koşansu, ilçedeki spor altyapısını güçlendirmek istediklerini belirtti.

Koşansu, gençlerin sportif faaliyetlerde daha modern imkanlara kavuşmasını sağlamak amacıyla başlatılan projenin ilçenin en kapsamlı spor yatırımlarından biri olduğunu kaydetti.