GÜNDEM / 12 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yapılacak Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Merkez Bina Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayıt Dışı Ticaret ile Mücadele Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (637 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını, 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftası, 2 maçla tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.