Bu gençler yaptıkları İHA ile isimlerini dünyaya duyurdu

Dünya ve Teknofest birincilikleri ile adını duyuran ESTÜ'nün ekibi geleceğin İHA'larını tasarlıyor

Dünya ve Teknofest birincisi projeleri hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanından birincilik ödülü alan kaptan duygularını aktardı

Anatolia Aero Design insansız proje ekibinin kaptanı Mustafa Özer :

"Ancak zirveyi bırakmak istemiyoruz"

"Ülkemizde gelişmekte olan insansız hava aracı furyasına destek vermek istiyoruz"

ESKİŞEHİR - İzmir'deki Teknofest'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden birincilik ödülü alan Anatolia Aero Design insansız proje ekibinin kaptanı Mustafa Özer, o anları anlatırken projeler hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ), 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla üniversiteye yeni gelen öğrenciler için düzenlediği Türkiye Yüzyılı Gençlik Yüzyılı etkinliği kapsamında birçok kulüp ve proje ekibi stantları ile öğrencilere bilgi veriyor. O ekiplerden biri olan ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Savaşan İHA yarışmasında Gölge isimli insansız hava araçları ile birincilik ödülü alan Eskişehir Bir Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Anatolia Aero Design insansız proje ekibinin kaptanı Mustafa Özer, o anları anlatırken projeleri hakkında bilgi verdi. 2017 yılında da Amerika'da dünya birinciliği de elde eden Anatolia Aero Design insansız proje ekibi kaptanı TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı'nı elinden ödül almanın guru verici olduğuna değindi.

"2009 yılından beri geliştirmekteyiz"

Birincilik elde eden Gölge isimli insansız hava aracı hakkında konuşan Anatolia Aero Design insansız proje ekibinin kaptanı Mustafa Özer, "Arkamızda gördüğünüz insansız hava aracımızın ismi Gölge. Tamamen bizim tasarımımız ve üretimimiz. Teknofest kapsamında düzenlenen BAYKAR'ın düzenlediği Savaşan İHA isimli yarışma için tasarladığımız bir uçağımız. 2009 yılından beri geliştirmekteyiz. 2022 yılında bir adet birincilik derecesi almıştık ancak zirveyi bırakmak istemiyoruz. Yarışmadan kısaca teknik olarak bahsetmek gerekirse aslında bizim havacılıkta it dalaşı dediğimiz tanımı biz otonom bir şekilde insansız hava araçlarıyla yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında savaş uçaklarının, F16'ların pilotlarla birlikte havada bir biri arkasına geçmeye çalışması diyebiliriz it dalaşına. Biz bunu otonom bir şekilde insansız hava araçlarıyla yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ülkemizde gelişmekte olan insansız hava aracı furyasına destek vermek istiyoruz. Yeni kalifiye insanlar ekibimizden sektöre göndermek istiyoruz. Ekibimiz toplamda 25 kişiden oluşuyor. Tabii ki bu bir ekip işi. Her bir üniversitesinin bölümünden arkadaşlar. Farklı farklı bölümden arkadaşlar var. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızdan almıştık. Tabii ki orada sahnesinde o kadar çok insanın önünde belki de en zorlu yarışma olarak kabul edilen yarışmanın birincilik ödülünü almak bizim için inanılmaz gurur verici bir şey. Umuyorum ki daha da ileriye doğru götürmek için elimizden geleni yapacağız "dedi.

"Sonunda 2017'de dünya birinciliğine eriştik"

Amerika'da Polonya ve Çinli ekiplerle finalde mücadele ederek Dünya birinciliği elde eden Anatolia Aero Design insansız proje ekibinin kaptanı Mustafa Özer, "Dünya birinciliğimiz 2017 yılında Amerika'da düzenlenen yarışmada gelmişti. Dört sene art arda on birincilik, altıncılık, üçüncülük ve sonunda 2017'de dünya birinciliğine eriştik. Finalde Polonya ve Çinli ekipleri yenerek buraya gelmiştik. Oradaki uçağımızın özelliği ise çok yüksek yük taşıma kabiliyetiydi. Kendi ağırlığının dört nokta üç katını taşıyabiliyor" diye konuştu.