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Bilecik'te 6 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 5 ton 925 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ihbar üzerine tırı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, 395 kutu içerisinde toplam 5 ton 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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