Kur'an kurslarında mezuniyet programı düzenledi
Bozkurt Müftülüğü'ne bağlı Merkez 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi. Bozkurt Spor Salonu'ndaki programda Kaymakam İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, mezun olan öğrencilere çiçek ve hediyeler takdim etti.
Bozkurt'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu mezuniyet programı düzenlendi.
Müftülüğüne bağlı Merkez 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Bozkurt Spor Salonu'nda yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık tarafından mezun olan öğrencilere çiçek takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi.
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Kaynak: AA / Halil Demir