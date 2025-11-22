Boyabat Belediyesi Başkanı Kara, 18 aylık çalışmalarını değerlendirdi

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin 18 aylık dönemdeki çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kara, Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 18 aylık süreçte 140 milyon lira borç ödediklerini ve 62 milyonluk yatırım yaptıklarını açıkladı.

Belediyenin aylık personel maaşının ve SGK ödemesinin toplamının 21 milyon lira olduğunu belirten Kara, "En büyük gelir tasarruftur parolamızla Allah'a şükür ilçeye hizmetimizde bir eksikliğimiz yok. 10 milyon liraya yeni bir itfaiye aracı, 3 milyon liraya et aracı aldık. 62 milyon lira harcayarak ilçeye hizmet verdik. Alparslan Türkeş Parkını yeniden düzenleyip çocuk dünyası oyun grubu monte edilerek aynı anda 15 çocuğun oyun oynayacağı alana çevirdik. Çevreye zararlı olan eski çöplüğü kapatıp, yeni çöplüğü hizmete açtık. Belediyeye ait 43 aracın kendi tamirhanemizde bakım ve onarımı yaptık. 10 dönümlük yerde modern hayvan bakımevi inşa ederek 340 köpeği kısırlaştırdık. İlçemizi daha yeşil hale getirmek için 37 bin fide siparişi verdik. En kısa zamanda bu fideleri toprakla buluşturacağız." dedi.

Kara, itfaiye personeli dahil tüm personelin eğitimden geçirilip daha verimli çalışmalarını sağladıklarını da dile getirdi.