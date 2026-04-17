Bosch: Çin, Küresel Faaliyetlerimizde Kilit Önemde Büyüme Faktörü Olmayı Sürdürüyor

STUTTGART, 17 Nisan (Xinhua) -- Alman otomotiv tedarikçisi Bosch, küresel piyasaların zayıf seyretmesinin oluşturduğu baskılara rağmen 2025 yılında istikrarlı bir performans sergilediklerini ve Çin'in şirket için kilit bir büyüme faktörü olmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Şirketin 2025 yılındaki satış gelirleri bir önceki yıla göre hafif artışla 90,3 milyar eurodan yaklaşık 91 milyar euroya yükseldi. Kur etkisinden arındırıldığında gelirler yüzde 4,1 arttı. Faiz ve vergi öncesi kar marjı ise maliyet baskıları ve zayıf piyasa koşullarının etkisiyle yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin Çin'deki satışları, 2025 yılında yüzde 4,9 artarak 149,8 milyar yuana (22,5 milyar dolar) ulaştı. Bu, şirketin küresel operasyonlarında Çin'in temel bir büyüme faktörü olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bosch'a göre şirketin Çin'deki faaliyetleri, ana segmentlerde geniş tabanlı büyüme kaydetti. Akıllı mobilite segmenti yerel inovasyon ve ortaklıkların desteğiyle büyürken, endüstriyel teknoloji bölümü yeniden yapılanma ve toparlanan talep sayesinde çift haneli artış bildirdi. Enerji ve bina teknolojileri ise konut ve hafif ticari ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanındaki satın almaların etkisiyle büyüme sergiledi.

Çin'deki yatırımlarını yıllık yaklaşık 6 milyar yuana (900 milyon ABD doları) çıkarmayı sürdüreceklerini belirten Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, küresel faaliyetleri açısından kilit bir büyüme faktörü olmayı sürdüren Çin'in, giderek önemli bir teknolojik inovasyon merkezi haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua