Bosch: Çin, Küresel Faaliyetlerimizde Kilit Önemde Büyüme Faktörü Olmayı Sürdürüyor

Alman otomotiv tedarikçisi Bosch, 2025 yılında satış gelirlerini artırarak toplamda 91 milyar euroya ulaştı. Şirketin Çin'deki etkisi büyümeye devam ediyor ve bu pazarda sağlanan kazançlar, küresel operasyonlarının temel bir parçası haline geldi.

STUTTGART, 17 Nisan (Xinhua) -- Alman otomotiv tedarikçisi Bosch, küresel piyasaların zayıf seyretmesinin oluşturduğu baskılara rağmen 2025 yılında istikrarlı bir performans sergilediklerini ve Çin'in şirket için kilit bir büyüme faktörü olmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Şirketin 2025 yılındaki satış gelirleri bir önceki yıla göre hafif artışla 90,3 milyar eurodan yaklaşık 91 milyar euroya yükseldi. Kur etkisinden arındırıldığında gelirler yüzde 4,1 arttı. Faiz ve vergi öncesi kar marjı ise maliyet baskıları ve zayıf piyasa koşullarının etkisiyle yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin Çin'deki satışları, 2025 yılında yüzde 4,9 artarak 149,8 milyar yuana (22,5 milyar dolar) ulaştı. Bu, şirketin küresel operasyonlarında Çin'in temel bir büyüme faktörü olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bosch'a göre şirketin Çin'deki faaliyetleri, ana segmentlerde geniş tabanlı büyüme kaydetti. Akıllı mobilite segmenti yerel inovasyon ve ortaklıkların desteğiyle büyürken, endüstriyel teknoloji bölümü yeniden yapılanma ve toparlanan talep sayesinde çift haneli artış bildirdi. Enerji ve bina teknolojileri ise konut ve hafif ticari ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanındaki satın almaların etkisiyle büyüme sergiledi.

Çin'deki yatırımlarını yıllık yaklaşık 6 milyar yuana (900 milyon ABD doları) çıkarmayı sürdüreceklerini belirten Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, küresel faaliyetleri açısından kilit bir büyüme faktörü olmayı sürdüren Çin'in, giderek önemli bir teknolojik inovasyon merkezi haline geldiğini ifade etti.

Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı

Cesedi teşhis eden öğretmenin İsa Aras için söyledikleri dikkat çekici
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Anne ve oğul cinayetinde çarpıcı detay! Katil teşhis için morga bile gitmiş

Bilezikler için anne ve oğlunu öldüren katil morga bile girmiş