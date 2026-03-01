Haberler

Dmm: Borsa İstanbul'un Yarın İşlemlere Kapatılacağı İddiası Açık Bir Manipülasyon, Gerekli Yasal Süreçler Başlatılmıştır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve bu konudaki asılsız paylaşımlar hakkında yasal süreçlerin başlatılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar"ın gerçeği yansıtmadığını, bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar"ın dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir. Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki tarihi yarışı sona erdi
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si