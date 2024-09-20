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Bolu'ya Gübre Dağıtma Makineleri Desteği

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Bolu'nun Seben ve Yeniçağa ilçelerine toplamda 1 milyon 400 bin lira değerinde gübre dağıtma makineleri temin etti. FAO tarım uzmanı Fazıl Düşünceli, su kıtlığının arttığı günümüzde çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bolu'nun Seben ve Yeniçağa ilçelerine, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından gübre dağıtma makinesi desteği sağlandı.

Yeniçağa Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen törende konuşan FAO tarım uzmanı Fazıl Düşünceli, su kıtlığının her geçen gün arttığı süreçte, çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeniçağa ve Seben'de, tarım müdürlükleriyle çeşitli ürün denemeleri yaptıklarını aktaran Düşünceli, 2 ilçede çiftçilerin kullanımı için 1 milyon 400 bin lira bedelle alınan gübre dağıtım makinelerini, ilçe müdürlüklerine teslim ettiklerini kaydetti.

Düşünceli, bu makinelerin köylerde biriken hayvan gübrelerini öğütülerek tarlaya atılmasını ve ürün kalitesinin yükseltilmesini sağlayacağını bildirdi.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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