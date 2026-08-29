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Bolu'da Yurt Hazırlıkları, Veda Ziyaretleri ve Aronya Hasadı

Bolu'da Yurt Hazırlıkları, Veda Ziyaretleri ve Aronya Hasadı
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Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, öğrencilerin konaklayacağı KYK yurtlarında bakım ve düzenleme çalışmalarını inceledi. Ayrıca Göynük'te veda ziyaretleri ve Mudurnu'da organik aronya hasadı başladı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin konaklayacağı KYK yurtlarındaki çalışmaları inceledi.

Güler ve beraberindekiler, yeni akademik yıl öncesinde üniversite öğrencilerinin konaklaması için hazırlanan kız ve erkek yurtlarını ziyaret etti.

KYK bünyesinde hizmet veren Seyyide Nefise ve Gölköy yurtlarına giden Güler, yeni dönem öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin incelemede bulundu.

Yurtların genel durumu ile bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Güler, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Göynük Kaymakamı Battal veda ziyaretlerinde bulundu

Göynük Kaymakamlığı görevinden Mülkiye Müfettişliğine atanan Talha Battal, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Battal, Göynük Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarını ziyaret etti.

Bolu'da aronya hasadı başladı

Bolu'da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Orman Meyveleri Organik Tarım Projesi" kapsamında üretilen organik aronyaların hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde 12 dekarlık organik aronya bahçesinde üretim yapan Öyküm Özbay Coşkun'un bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar da hasat etkinliğine katılarak bahçede incelemelerde bulundu.

Ar, bölgede organik sertifikalı orman meyveleri üretiminin hızla arttığını, buna paralel organik ürün işleme tesislerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Büyük zahmetlerle yetiştirilen organik orman meyvelerinin gerçek değerini bulabilmes için bu alanda girişimde bulunan yatırımcıların destekleneceğini belirten Ar, üreticilere bereketli hasat dönemi diledi.

Kaynak: AA
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