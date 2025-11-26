Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Gerede ilçesinde "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, yatırım teşvikleri, desteklenen sektörler, başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri ve Gerede iş dünyası için sunulan yeni fırsatlar ele alındı.

Toplantıda ilçe ekonomisinin güçlendirilmesi, yatırım alanlarının geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik atılabilecek adımlar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Katılımcılar, Gerede'de yatırım ortamının daha ileri taşınmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıya, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Allar, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Mesut Çınar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, KOSGEB İl Müdürü Arif Ercan, Gerede Deri İhtisas OSB ve Gerede Karma OSB müdürleriyle iş insanları katıldı.

Dörtdivan'da uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dörtdivan ilçesinde "Narko-Rehber Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Polis ekiplerince, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 78 personel ile Şehit Orhan Yalçın Ortaokulundan 65 veli ve öğretmen olmak üzere toplam 143 vatandaşa "Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" ve "Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS)" projeleri hakkında bilgi verildi.

Kıbrıscık Kaymakamı Mahmud Uzun'dan köy ziyaretleri

Kıbrıscık Kaymakamı Mahmud Uzun, kurum amirleriyle Deveci, Nadas, Kızılcaören ve Karacaören köylerini ziyaret etti.

Uzun, ziyarette köy halkıyla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.