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Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 98'e Yükseldi

Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 98'e Yükseldi
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Bolu'da karların erimesi ve son yağmurlar sonucu Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 98'e ulaştı. Barajdan 15 Haziran itibarıyla tarımsal sulama için su verilmeye başlanacak.

BOLU'da, karların erimesi ve son yağmurlarla Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi, yüzde 98'e yükseldi. Barajdan, 15 Haziran itibarıyla tarımsal sulama için su da verilecek.

Kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde, su seviyesi arttı. Karların erimesi ve son yağmurlarla gölü besleyen akarsuların debisi arttı. Gölde doluluk oranı, nisan ayında yüzde 98 seviyesine kadar yükseldi. Baraj gölünde 21,1 hektometreküp kullanılabilir su bulunuyor. Gölden, 15 Haziran itibarıyla bölgedeki üreticilere tarımsal sulamada kullanılması için su da verilecek. Üreticilerden talep gelmesi durumunda, tarımsal sulama tarihi öne çekilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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