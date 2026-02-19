Haberler

Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen esnafın yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder
