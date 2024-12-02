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Bolu'da İşçi Servislerine Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Bolu'da İşçi Servislerine Kış Lastiği Denetimi Yapıldı
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Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, işçi servislerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçların lastiklerini kontrol ederek, kış lastiği bulundurmayan araçlara idari para cezası kesildi.

Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, işçi servislerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi servislerine yönelik uygulama yaptı.

Servislerde kış lastiği bulunup bulunmadığını ve lastiklerin diş derinliğini denetleyen ekipler, şoförlerin sürücü belgelerini de kontrol etti.

Kontrollerde, kış lastiği bulunmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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