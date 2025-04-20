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Boğa Güreşlerinde Panik: Kontrolden Çıkan Boğalar Seyircilere Korku Dolu Anlar Yaşattı

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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki boğa güreşlerinde, kontrolden çıkan boğalar demir kapıyı kırarak sahadan fırladı. Seyircilerin panik içinde kaçıştığı anlar, olay yerine yetişen vatandaşlar sayesinde boğalar birbirinden ayrıldı. Olayda herhangi bir vatandaşın zarar görmemesi sevindirici bir durumdu.

Boğa güreşlerinde panik dolu anlar

Kontrolden çıkan boğalar demir kapıyı kırarak sahadan çıktı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde korku dolu anlar yaşandı. Güreş sırasında kontrolden çıkan boğalar, sahayı çevreleyen demir kapıyı kırarak alandan dışarı çıktı. Boğaların aniden saha dışına çıkmasıyla birlikte seyirciler panik içinde kaçışmaya başladı.

Saha dışında da güreşmeye devam eden boğalar, çevredeki halatları ve direkleri kopararak yola çıktı. Mücadelelerini sokakta sürdüren boğalar, park halindeki bir araca birbirlerini sıkıştırdı. Olay yerine koşan vatandaşların yoğun çabası sonucu boğalar birbirinden ayrıldı.

Yaşanan tüm kargaşaya rağmen, olayda herhangi bir vatandaşın zarar görmemesi sevindirici bir gelişme oldu. Organizasyon yetkilileri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

Güreş saha dışında devam ederken bu tarihi görüntüler boğa güreşi tarihinde ilk defa yaşandı.

Boğa güreşlerine Artvin'in yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Rize'den gelen vatandaşlarda ilgi gösterdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
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