Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın iş yerinde hasara yol açtı.
Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplere yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Ali Ballı