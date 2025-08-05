Bodrum'da Depoda Yangın: Büyük Hasar ve Paniğe Neden Oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi'nde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, çevredekilerde panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı ancak depoda büyük çapta hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde tente ve branda üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmından alevlerin yükseldiği ihbarını alan itfaiye ekipleri belirtilen adrese gitti.

Ekipler, yerleşim yeri yakınlarındaki yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşları panikleten yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın nedeniyle çıkan yoğun dumanlar mahallenin birçok noktasından da görüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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