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BMW'nin Onayı Olmadan Rusya'da 'Korsan' Araç Üretimi

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BMW'nin 2022'de Rusya'dan çekilmesinin ardından Kaliningrad'daki Avtotor fabrikasında şirketin onayı olmadan araç üretildi. 'Korsan BMW' olarak adlandırılan bu araçlardan geçen yıl 145 adet satıldı. BMW, yetkisiz üretim konusunda ilgili kurumları ve müşterileri uyardı.

Alman otomotiv üreticisi BMW'nin 2022 yılında Rusya'daki faaliyetlerini durdurmasının ardından, Kaliningrad'daki Avtotor fabrikasında şirketin onayı olmadan araç üretildiği bildirildi. Rus basınına göre, 'korsan BMW' olarak adlandırılan bu araçlardan geçen yıl 145 adet satıldı.

BMW, söz konusu üretimlerin kendi bilgisi dışında gerçekleştirildiğini ve yetkisiz monte edilen araçların risklerine karşı ilgili kurumları, bayileri ve müşterileri bilgilendirdiğini duyurdu. Fabrikada kalan eski montaj kitleri kullanılarak üretilen araçların 2025 model olarak satıldığı ancak 2022 model görünümünü koruduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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