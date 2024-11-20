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Bizim Çocuklar Sporcu Destek Derneği'nden Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Bizim Çocuklar Sporcu Destek Derneği'nden Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği
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Bizim Çocuklar Sporcu Destek Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlediği basın buluşmasında çocukların sportif gelişimleri hakkında bilgi verdi. Dernek, yetim ve öksüz çocukların sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekte ve son üç yılda 300'ün üzerinde öğrenciye destek sağladı.

Bizim Çocuklar Sporcu Destek Derneği üyeleri "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle etkinliklerini anlattıkları basın buluşması düzenledi.

Dernek binasında gerçekleştirilen programa derneğin kurucu başkanı Mevlüt Tosunoğlu, dernek üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Başkan Tosunoğlu burada yaptığı konuşmada, çocukların kişisel gelişim, liderlik, fiziksel ve zihinsel olarak gelişmeleri için 3 yıldır çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Spor desteği alan çocuklara performans ölçümleri yaptırdıklarını belirten Tosunoğlu, "Vücut yapılarına uygun 9 branşta 300'ün üzerinde öğrenciye ulaşıldı. Bu öğrenciler ise Türkiye'de ve uluslararası şampiyonlarda 12 madalya kazandı. Ülkedeki yetim ve öksüz çocukların sportif ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduk. Bu amaçla çevredeki antrenör ve farklı branşlardaki öğretim görevlilerinin desteği alındı." dedi.

Tosunoğlu ayrıca, gelirleri derneğe kalan bir kitap bastırdıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
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