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Bitlis'te Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği Düzenlendi

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Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği'nde meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi yapıldı. Katılımcılar, gösteriler ve etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

Bitlis Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" kapsamında meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi sunuldu.

Bitlis- Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenliğe katılanlar, gösteriler ve etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

Şenlik kapsamında, havanın kararmasıyla sporcuların Türk bayrakları ve meşalelerle kayak merkezinin zirvesinden indiği sırada havai fişekler atıldı.

Bu sırada ortaya çıkan renkli görüntüleri, şenliğe katılan vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Şenliğe katılan çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen etkinliklerle güzel vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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