Bitlis'te eğitim yatırımları sürüyor

Güncelleme:
Bitlis'te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim altyapısını güçlendirmek için yatırımlar sürüyor. Şu anda 56 derslik, kapalı spor salonu ve çok amaçlı salon projeleri devam ederken, 2026'da 124 yeni derslik daha yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Valilik koordinesinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar yapılıyor.

Kentte 56 derslik, kapalı spor salonu ve 322 kişilik çok amaçlı salon projelerinin yapımı devam ederken 2026'da ise 124 yeni derslik yatırım programına alındı.

2025–2026 eğitim öğretim döneminde toplam 180 yeni dersliğin kente kazandırılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Haberler.com
500

