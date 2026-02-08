Bitlis'te eğitim yatırımları sürüyor

Bitlis'te eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Valilik koordinesinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar yapılıyor.

Kentte 56 derslik, kapalı spor salonu ve 322 kişilik çok amaçlı salon projelerinin yapımı devam ederken 2026'da ise 124 yeni derslik yatırım programına alındı.

2025–2026 eğitim öğretim döneminde toplam 180 yeni dersliğin kente kazandırılması planlanıyor.