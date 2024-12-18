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Bitlis Belediye Başkanı, Teknik Atölyeyi Ziyaret Etti

Bitlis Belediye Başkanı, Teknik Atölyeyi Ziyaret Etti
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye bünyesindeki teknik atölyede incelemelerde bulundu. Atölyede üretilen mobilyalar ile maliyetlerin düşürüldüğünü vurguladığı açıklamada, dışarıdan hizmet alımına gerek kalmadan şehrin ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini belirtti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediyeye ait teknik atölyede incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Belediyesi Teknik Atölyesi'ni (BİTEK) ziyaret eden Tanğlay, atölyenin üretim ve bakım-onarım çalışmalarını değerlendirdi.

Tanğlay, parklarda kullanılan oturma grupları, otobüs durakları, taksi durakları ve büfelerin yanı sıra, şehrin diğer ihtiyaçlarına yönelik mobilyaları belediyenin atölyesinde ürettiklerini belirtti.

Bu sayede hizmet alımı yapmadan maliyetlerin düşürüldüğünü belirten Tanğlay, "Kendi mobilyalarımızı dışarıdan hizmet almadan, ekstra bütçe ayırmadan üretiyoruz. Bu sayede şehrimizin ihtiyaçlarına tasarruf ederek cevap veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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