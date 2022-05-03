Bisikletli grup Atatürk'ün doğduğu evden aldığı toprağı Samsun'a götürüyor

SAMSUN (AA) - Batı Trakya'dan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için yola çıkan bisikletli grup, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yola çıkan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletli, Edirne'ye geldi.

İpsala'dan yurda giren grup, yaklaşık 1350 kilometre pedal çevirerek, Selanik'ten aldıkları toprakla Samsun'a ulaşacak.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet, AA muhabirine, Samsun Atakum Belediyesinin tura destek verdiğini söyleyerek, "19 Mayıs'ı Samsun'da kutlamak için yola çıktık. Bu faaliyetimizi Gümülcine'deki gençlere örnek olmak için gerçekleştiriyoruz. Atamızın evinden aldığımız toprağı Samsun'a götürüyoruz." dedi.

Hasta olmasına rağmen tura katıldı

Grupta yer alan bisikletçilerden Ali Kayrak da hastalığına rağmen turdan vazgeçmediğini belirtti.

Gençlere örnek olmayı amaçladığını vurgulayan Kayrak, "Kendimi dinç hissediyorum. Amacım gençleri spora çekmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. İnşallah sorunsuz bir şekilde gidip geleceğiz." diye konuştu.

Şükrü Mehmetçik ise anlamı bir tur düzenlediklerine dikkati çekerek, "Ata'mızın evinden aldığımız toprağı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştıracağız." dedi.

Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin turu, 17 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek. Bisikletliler, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Sinop'u geçerek Samsun'a ulaşacak.