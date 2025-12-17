Haberler

Birleşik Metal-İş:  Yarın Tüm Vardiyalarda 1 Saat Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız ve Fabrikalara Yürüyüşlerle Giriş Yapacağız

Güncelleme:
Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda yarın MESS'e bağlı işyerlerinde protesto eylemi gerçekleştirecek. Eylemler, tüm vardiyalarda 1 saat üretimden gelen güçle başlayacak.

(ANKARA) - MESS ile yürütülen ve uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından eylem planını açıklayan Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS'e bağlı işyerlerinde yarın protesto eylemi yapacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı ayakta! Eylemler yarın başlıyor! MESS'e bağlı işyerlerinde yarın (18 Aralık Perşembe) tüm vardiyalarda 1 saat üretimden gelen gücümüzü kullanacağız ve fabrikalara yürüyüşlerle giriş yapacağız." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
