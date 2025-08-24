Bingöl'de Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı Operasyonu

Bingöl merkezli oto yedek parça dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İnternet üzerinden dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden zanlılara ait hesaplarda 4 milyon 660 bin lira tespit edildi.

Bingöl merkezli "oto yedek parça dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zanlıların internet üzerinden "oto yedek parça" arayışında olan vatandaşları hedef alarak, yüksek meblağda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yapılan 5 aylık çalışmada, MASAK raporunda şüphelilere ait hesaplarda 4 milyon 660 bin liralık şüpheli işlem tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Ağustos'ta İstanbul ve Kırklareli'nde "Çapakçur" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli yakalandı, çok sayıda telefon, SIM kart ve IBAN numaraları ve dolandırıcılık miktarlarının yazılı olduğu not defteri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
