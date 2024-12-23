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Bingöl'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları tarafından başlatılan yol temizleme çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, çeşitli bölgelerde yoğun mesai harcayarak yolları açmak için çalışıyor.

Bingöl'de karla mücadele çalışmaları

BİNGÖL - Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile karayolları tarafından başlatılan temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor. Yoğun mesai harcayan karayolları ekipleri, Bingöl Erzurum yolu Herdo mevkii, Bingöl-Erzurum yolu Çatak köyü mevkii, Bingöl-Sancak yolu Kızyaylası mevkii ve Bingöl Elazığ yolu Kuruca geçidinde yol temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bingöl'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - Güncel
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