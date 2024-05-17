Bingöl'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi
Bingöl'ün Genç Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Muhammet Güzel, daire amirleri, gençler, doğa gönüllüleri ve vatandaşlar doğa yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sırasında çamlık alanda spor yapıldı.
Bingöl'ün Genç Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.
Doğa yürüyüşüne, Kaymakam Muhammet Güzel, daire amirleri, gençler, doğa gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.
İlçe merkezinden çamlık bölgesine kadar yaklaşık 4 kilometre yürüyen doğaseverler, çamlık alanda spor yaptı.