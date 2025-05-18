Bingöl'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Bingöl'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bingöl'de yaklaşık 1000 kişilik bir grup doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş, Sancak beldesinin Oğuldere köyünde TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Bingöl'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Valilik ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, merkeze bağlı Sancak beldesinin Oğuldere köyünde bir araya geldi.

Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da yer aldığı yürüyüşte, yaklaşık 1000 kişilik bir grup köyden yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sırasında bölgenin doğal güzelliklerinin keyfini çıkaran doğaseverler, görüntüsüyle peri bacalarına benzetilen Buban bacalarına ulaştı.

Vali Usta ve beraberindekiler bacaların bulunduğu alanı gezdi.

Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'ün çok sayıda doğal güzelliğinin bulunduğunu söyledi.

Valiliğin imkanları ve TEMA'nın destekleriyle yaklaşık 1000 doğaseveri Buban bacalarına getirdiklerini anlatan Usta, "Asayiş ve güvenliği sağladıktan sonra Bingöl'ün bütün doğal güzelliklerini Türkiye ve dünyayla paylaşmak istiyoruz." dedi.

Usta, geçen yıl Çır Şelalesi'nde de yürüyüş gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bacaların bulunduğu kısma tırmandıklarına işaret eden Usta, "İnşallah önümüzdeki süreçte ahşaptan çıkış merdivenleri yaparak insanlarımızın buraya daha kolay ulaşmasını sağlamak yönünde bir projemiz de olacak." ifadesini kullandı.

Usta, TEMA Vakfı, Yeşilay, sivil toplum kuruluşları, emniyet, jandarma ve ev sahipliği yapan Oğuldere köyü halkına teşekkür etti.

TEMA Bingöl İl Temsilcisi Saim Çakar da şehrin eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi beklediğini belirterek, "Eşsiz manzaralar ve kuş sesleri içerisinde yürüyüş yaptık ve Buban bacalarına ulaştık. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Tüm doğaseverleri Bingöl'e bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda katılımcılara Türk Kızılay tarafından ikramda bulunuldu.

Yürüyüşe, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve öğrenciler de yer aldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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