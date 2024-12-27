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Bingöl Balı, Coğrafi İşaretli Ürün Olma Yolunda Yarışma Düzenlendi

Bingöl Balı, Coğrafi İşaretli Ürün Olma Yolunda Yarışma Düzenlendi
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Bingöl Üniversitesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Bal Yarışması'nda en kaliteli balı üretenler ödüllendirildi. Vali Usta, Bingöl balının marka değerinin artırılması için yeni hedefler belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Bingöl balı için yarışma yapıldı.

Bingöl Üniversitesi ile Arı Yetiştiricileri Birliğince Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl balının markaya dönüşmesinin ardından yeni hedefler koyulması gerektiğini söyledi.

Usta, "Teknik donanım olarak kendimizi yenilemeli, üretim kapasitemizi arttırmalı, kamu ve özel sektör el ele vererek ürettiğimiz ballar için yurt içinde ve yurt dışında yeni pazarlar oluşturmalıyız." dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da ballarının, yapılan çalışmaların meyvesi olarak AB'den tescil aldığını ifade etti.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik de Bingöl balını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına toplandıklarını belirterek, "Bu coğrafi işaret süreci, Bingöl balının kalitesinin bilimsel olarak tescillenmesini sağlamakla birlikte, ürünümüzün ulusal ve uluslararası arenada tanıtılmasında önemli bir adım olmuştur." diye konuştu.

Yarışmada en kaliteli balı üreten Ahmet Kubay birinci, Sadullah Belgin ikinci ve Erhan Ataş üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Vali Usta, Belediye Başkanı Arıkan ve Rektör Çelik tarafından verildi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba, kurum müdürleri, akademisyenler ve arıcılar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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