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Binali Yıldırım: "Ağır hasarlı depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak"

Binali Yıldırım: 'Ağır hasarlı depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Açılış butonlarına basılması İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dikili Tarım Organize Sanayi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

Açılış butonlarına basılması İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dikili Tarım Organize Sanayi Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Binali Yıldırım AK Parti Dikili Güncel Haberler

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