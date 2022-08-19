Binali Yıldırım: "Ağır hasarlı depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak"
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Açılış butonlarına basılması İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dikili Tarım Organize Sanayi Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması
Açılış butonlarına basılması İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dikili Tarım Organize Sanayi Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel