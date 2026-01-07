Haberler

Bilecik Valisi Sözer'den Söğüt ve İnhisar ilçelerine ziyaret

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ve Söğüt ilçelerinde esnaf ziyaretleri yaparak, yerel ticaretin önemine dikkat çekti. Vali, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi, ayrıca Dursun Fakih Türbesi'nde çevre düzenlemesi hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ve Söğüt ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Söğüt Kaymakamı ve İnhisar Kaymakam Vekili Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ile esnaf ziyaretinde bulunan Vali Sözer, vatandaşlarla sohbet ederek, görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Kamu hizmetlerinin sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sözer, esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki önemine dikkati çekerek, yerel ticaretin güçlenmesinin ilçe yaşamına doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Devletin her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Vali Sözer daha sonra Dursun Fakih Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbe çevresinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi ve alan iyileştirmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer'in Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile öğrencilerle bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
