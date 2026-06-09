Haberler

Bilecik Valisi Sözer kiraz hasadına katıldı

Bilecik Valisi Sözer kiraz hasadına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Örenköy'de kiraz hasadına katılarak üreticilerden rekolte bilgisi aldı ve çiftçilerle birlikte kiraz topladı. Vali, Bilecik'in 27 bin dekar alanda yılda 15 bin 500 ton kiraz üretimiyle önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Örenköy'de kiraz hasadına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hasatta üreticilerden rekolte hakkında bilgi alan Sözer, daha sonra çiftçilerle kiraz topladı.

Açıklamada hasat sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Bilecik'in Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Kent genelindeki 27 bin dekar alanda, yılda ortalama 15 bin 500 ton kiraz yetiştirildiğini vurgulayan Sözer, çiftçilere hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı

Küçük kızıyla ilgili alçak iddia çöktü, cani için karar verildi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi