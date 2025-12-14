Bilecik Valisi Sözer'den esnafa ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Sözer, kente ilişkin talep ve önerileri dinledi.

Sözer, Bilecik'in her noktasında vatandaşlarla gönül bağı kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehrin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Sözer, esnafa "hayırlı işler" diledi.