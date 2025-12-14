Haberler

Bilecik Valisi Sözer'den esnafa ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki esnafa yapmış olduğu ziyarette vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi ve gönül bağı kurma sözü verdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Sözer, kente ilişkin talep ve önerileri dinledi.

Sözer, Bilecik'in her noktasında vatandaşlarla gönül bağı kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehrin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Sözer, esnafa "hayırlı işler" diledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
