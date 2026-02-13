Haberler

Bilecik'te Tarım Yatırımları Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik'teki tarımsal yatırımlar ve projeler ele alındı. Tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınma destekleri ve modern tarım uygulamaları üzerinde duruldu.

Bilecik'te, Tarım Yatırımları Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, İl Özel İdaresi binasında düzenlenen toplantıda, kent genelinde devam eden ve planlanan tarımsal yatırımlar ele alındı.

Tarımsal üretimin artırılmasına ilişkin projeler, kırsal kalkınma destekleri, sulama ve altyapı çalışmaları, modern tarım uygulamaları ile üreticelere yönelik destek programlarının da masaya yatırıldığı toplantıda, tarım sektöründe verimlilik ve sürdürülebilirliğin artırılmasına dair ortak çalışma anlayışının devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
