Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan polis memuru Mustafa Akpınar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve emniyet teşkilatı katıldı. Vali Aygöl, vefat eden polis memurunun yakınlarına başsağlığı diledi ve devletin daima yanlarında olacaklarını belirtti.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan polis memuru Mustafa Akpınar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve emniyet teşkilatı katıldı. Vali Şefik Aygöl vefat eden polis memurunun yakınlarına başsağlığı diledi. Acılı aile görüşen Vali Aygöl devletin daima yanlarında olacaklarını ve kendisinin aileyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını belirtti. - BİLECİK